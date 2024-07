Fransk venstreallianse utpeker statsministerkandidat

Ny folkefront har utpekt 37 år gamle Lucie Castets, som har bakgrunn som spesialist i kampen mot skatteunndragelser og for offentlige tjenester. Hun er kommuneansatt i Paris og relativt ukjent for folk flest.

President Emmanuel Macron sier han vil utsette til etter OL i Paris med å utpeke en ny statsminister og la den sittende regjeringen fortsette sitt arbeid til midt i august.

I sitt første intervju etter valget i begynnelsen av juli innrømmet han tirsdag at hans sentrumsparti tapte, men han ønsket ikke å kommentere Ny folkefronts forslag til ny statsminister.

Venstrealliansen Ny folkefront kom best ut av valget tidligere i juli og fikk 193 mandater i nasjonalforsamlingen, mot 164 for Macrons parti og 143 for høyreradikale Nasjonal samling og deres allierte.

Men de fire partiene i Ny folkefront – Sosialistpartiet, Kommunistpartiet, De grønne og Det ukuelige Frankrike, hadde ikke klart å bli enige om en felles kandidat som også kan trekke nok stemmer fra Macrons parti til å bli valgt.

Castets sier hun tar imot nominasjonen med sto ydmykhet, og at hun tror hun er en seriøs og troverdig kandidat.

