Rekordmange studenter har fått innfridd førstevalget sitt

– Vi har hatt et tydelig mål om å utdanne flere leger i Norge, og særlig styrke utdanningstilbudet i Nord-Norge, der legemangelen er størst, sier Hoel i en pressemelding.

Færre vil bli lærere

Når det gjelder sykepleierutdanningen, var det over 1000 flere førstevalgssøkere i år enn i fjor.

For lærerutdanningene har det vært en nedgang i antall søkere som har fått studieplass. 6,8 prosent færre har fått tilbud i år enn i 2023. Nedgangen er særlig stor for grunnskolelærerutdanningen.

Det skjer til tross for at regjeringen tidligere i år fjernet karakterkravene for sykepleierutdanningen og åpnet for unntak fra kravene også for enkelte lærerutdanninger.

– Opptakstallene bekrefter at det var helt nødvendig å ta grep. Vi må få inn flere studenter på sykepleier- og lærerutdanningene våre, sier Hoel.

Yrker som gir fleksibilitet

Oslo Met har fylt opp plassene på sykepleiestudiet, og studiet er nummer tre på lista over dem med flest søkere på universitetet.

– Her har vi over 600 kvalifiserte søkere, sier prorektor ved universitetet Silje Fekjær.

Hun sier det er flere fordeler med å velge et yrke innenfor velferd. Yrkene oppleves meningsfulle, i tillegg til at de gir mye fleksibilitet.

– Man kan jobbe i forskjellige byer, bytte jobb om man ikke trives og man har jobbmuligheter selv om man har vært syk eller borte fra arbeidslivet noen år, sier Fekjær.

Sammenlignet med i fjor er det størst prosentvis økning i studieplasser innen informasjonsteknologi, mens det er reiselivsstudiene som har størst nedgang.

(NTB)