Trump: – Har alltid hatt et godt forhold til Netanyahu

Under møtet med Trump sa Netanyahu at Israel snart skal sende et team til et forhandlingsmøte i Roma hvor en mulig våpenhvile i Gaza skal diskuteres. Kanskje blir dette i begynnelsen av neste uke.

Trump gikk hardt ut mot sine demokratiske rivaler i Washington og advarte mot dystre konsekvenser for Midtøsten om han selv ikke blir gjenvalgt.

– Vi har inkompetente folk som styrer landet vårt, sa Trump til Netanyahu.

– Hvis vi vinner, blir alt veldig enkelt. Alt kommer til å gå bra, og det raskt. Hvis vi ikke vinner, kan vi ende opp med store kriger i Midtøsten, kanskje en tredje verdenskrig, sa han.

Varm velkomst

Netanyahu reiste til Trumps eiendom Mar-a-Lago i Florida etter å ha talt i Kongressen og møtt president Joe Biden og visepresident Kamala Harris i Washington.

Trump ga Netanyahu og hans kone en varm velkomst da de kom til Mar-a-Lago, i sterk kontrast til de avmålte møtene Netanyahu har hatt med Biden og Harris.

– Vi har et veldig godt forhold, sa Trump og viste til at han som president flyttet USAs ambassade til Jerusalem og trakk USA ut av atomavtalen med Iran.

Presset av Biden og Harris

Netanyahu er blitt presset av både Harris og Biden om krigføringen i Gaza. Demokratenes antatte presidentkandidat har gjort det klart at hun ikke vil gå stille i dørene.

– Jeg formidlet tydelig min alvorlige bekymring for den alvorlige humanitære situasjonen i Gaza, sa Harris etter sitt møte med statsministeren.

Overfor Netanyahu kalte Trump Harris' uttalelse respektløs. Han understreket også at israelske gisler i Gaza må løslates umiddelbart.

Bedre forhold til Trump

Netanyahu har hatt et klart bedre forhold til Trump enn til Biden, som trass sin livslange støtte til Israel har et anstrengt forhold til den israelske statsministeren.

Imidlertid ble stemningen kjølig da Trump kritiserte Netanyahu for svikt i sikkerheten under Hamas' angrep og terroraksjoner 7. oktober. For snart fire år siden ble Trump irritert over at Netanyahu gratulerte Biden med seieren.

I sin tale i Kongressen hyllet Netanyahu både Trump og Biden, men understreket særlig det Trump gjorde, fra å anerkjenne israelsk annektering av de syriske Golanhøydene til å flytte ambassaden til Jerusalem.

Han ble mottatt med stående applaus av republikanerne i salen, men flere demokrater boikottet talen.

NTB