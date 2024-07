WSJ: – Reallønningene har falt under Joe Biden

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Du kan forstå hvorfor Demokratene er begeistret. En annualisert vekst på 2,8 prosent er gode nyheter for et sittende parti i et valgår. Men velgerne vil se på sin egen økonomiske situasjon, og mange vil se at reallønningene har falt under Joe Biden. Årsaken er inflasjon som følge av enorme utgiftsøkninger.

Financial Times

Etter en lang nedtur er optimismen tilbake i de britiske finansmarkedene. Pundet har styrket seg kraftig, aksjemarkedet viser bull-tendenser, og markedet for nye børsnoteringer begynner å tine. Denne oppturen er delvis drevet av løftet om politisk stabilitet, og det må Labour utnytte.

Die Welt

Omsider har innenriksdepartementet stengt Det islamske sentrum i Hamburg. Nå er spørsmålet hva som skal skje med Den blå moskeen og området der gruppen har holdt til. I virkeligheten har dette vært en operasjonssentral for regimet i Iran.

The Economist

På 2010-tallet vaklet EU fra den ene krisen til den andre, men én ting var konstant: Tysklands forbundskansler Angela Merkel. Ta en tur til Brussel nå, og alt du hører er at Tyskland ikke lenger fører an i Europa.