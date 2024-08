Die Welt: – Tidsspørsmål før Russland går til angrepskrig mot Nato

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Hizbollahs rakettangrep drepte 12 barn og ungdommer på de israelske Golan-høydene. I Vesten har responsen vært slapp og avmålt, i tråd med linjen de seneste månedene. Det er i hvert fall helt sikkert at svakhet ikke vil gjøre inntrykk på den pro-iranske terrorgruppen.

Financial Times

I de fleste tilfeller har amerikanske presidenter støttet prinsippet om en uavhengig sentralbank. Nå er investorer bekymret for Feds uavhengighet dersom Donald Trump blir president igjen. Konsekvensen er svekkelse av amerikansk økonomi og finansiell stabilitet.

Die Welt

Det kan være et spørsmål om tid før Russland går til angrepskrig mot Nato, og det tyske forsvaret vil ikke kunne hindre russiske tanks fra å rulle gjennom Berlin. Derfor er det avgjørende at det styrkes. Det er absurd at gjeldstaket kunne heves under finanskrisen og coronapandemien, men ikke når en fundamental fare truer landet.

Dagens Industri

Så langt er Kamala Harris blitt båret frem av nyhetens interesse. Spørsmålet er om dette momentumet vil holde seg når hun må fylle kampanjen med konkret politikk. Men uansett er hennes sterke start gode nyheter.