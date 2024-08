Europeisk fossilfri industri frykter at Trump vinner valget

Trump har avfeid president Joe Bidens klimapolitikk som en «ny grønn bløff». Det er forventet at en ny Trump-regjering vil gjøre om på mye av klimapolitikken Biden har gjennomført.

Han kan komme til å reversere loven om Inflation Reduction Act (IRA) som gir skattekutt og subsidier til selskaper som investerer i fornybar energi, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Opportunistisk, polemisk og uforutsigbar

IRA-loven ble vedtatt i 2022 og har gitt sterk motivasjon for europeiske fornybarselskaper til å etablere seg i USA. Men utsiktene til en mulig ny presidentperiode for Donald Trump demper investeringslysten.

– Med Donald Trump som enten er veldig opportunistisk, veldig polemisk eller ganske uforutsigbar, må man spørre seg om det er fornuftig, sier Peter Roessner til Reuters. Han er toppsjef i det Luxembourg-baserte hydrogenselskapet H2Apex.

Med Bidens Inflation Reduction Act kunne selskapet bygd en hydrogenfabrikk på amerikansk jord for en tredel av kostnadene på 15 millioner dollar. H2Apex avlyste planene i februar av frukt for at Trump kan bli genvalgt.

Forsøker å forberede seg på Trump seier

Etter drapsforsøket mot Trump 13. juli mener markedsanalytikere at sjansene øker for at han skal vinne. I de siste målingene har den kommende demokratiske kandidaten Kamala Harris tatt inn på ledelsen Trump hadde overfor Joe Biden. Likevel viser Peter Roessners uttalelse at europeisk fornybarindustri frykter en Trumpseier og forsøker å forberede seg.

Analyseselskapet Wood Mackenzie har kommet fram til at prosjekter for 1.000 milliarder dollar fram til 2050 står i fare. Konsulent i selskapet, Roland Berger, sier at det ikke er mulig å reversere IRA-loven fullt ut.

– Men en ny Trump-regjering kan ødelegge tiltak for elektriske biler, lading av elektriske biler, solcellekraftverk og energiøkonomisering, sier Berger til Reuters.

Utsetter investeringsavgjørelse

Det tyske solcelleselskapet SMA Solar betoner i en børsmelding et regjeringsskifte i USA som en av de framtidige risikofaktorene.

Verdens største solcelleprodusent skulle etter planen bestemme seg for hvor i USA de skulle bygge en ny solcellefabrikk innen utgangen av juni. Men beslutningen er utsatt.