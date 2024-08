DNB saksøkes av misfornøyde kunder

Kundene mener banken villedet dem til å kjøpe seg inn i en forretningseiendommen Vinkelgården på Majorstuen i Oslo ved bruk av oppblåste avkastningstall, skriver Dagens Næringsliv.

I stevningen anklages banken for grov uaktsomhet – og at den må ha forstått at prosjektet som skulle trigge kundenes investeringslyst, var «uriktig og klart villedende», heter det.

Saksøkerne – som er såkalte «gullkunder» av banken – krever at DNB erstatter deres tap, som beregnes til opp mot 60 millioner kroner.

Kun kunder med minst 2 millioner kroner i såkalt plasserbar formue kan søke om å bli gullkunde, eller private banking-kunde, hos DNB.

DNBs kommunikasjonssjef Øystein Kløvstad Langberg skriver i en epost til avisen at banken synes dette er en lei situasjon, men at det ikke er noe grunnlag for kravet.

– Vi hatt en rekke møter med representanter for aksjonærene i Vinkelgården. Vi har tilbudt både utenrettslig megling og en refinansiering på svært gunstige vilkår, slik at aksjonærene skulle unngå å selge eiendommen med tap. Begge deler ble avslått. Aksjonærene valgte i stedet å selge bygget, og vi har tilbudt å dekke cirka halvparten av tapet for å slippe en langvarig og kostbar rettskonflikt med kundene våre. Flertallet av aksjonærene takket «ja» til tilbudet, opplyser Langberg.

