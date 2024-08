Israel angrep mål i Libanons hovedstad – to skal være drept

Røyk steg opp fra åstedet for angrepet ved den libanesiske hovedstaden tirsdag kveld. En kilde tett på den libanesiske Hizbollah-militsen sier til nyhetsbyrået AFP at to personer er drept.

Det israelske militæret (IDF) sier de sto bak angrepet og at det var rettet mot den ansvarlige for angrepet i helgen.

Mannen heter Muhsin Shukr, ifølge tre kilder som nyhetsbyrået Reuters har snakket med. Han har angivelig et lederansvar for Hizbollahs operasjoner. Om han har overlevd, er foreløpig uvisst.

Tolv barn og unge ble drept i angrepet mot de israelskokkuperte Golanhøydene i helgen. Israel mener det ikke er tvil om at Hizbollah sto bak dette angrepet, selv om militsen selv har nektet for det.

Israels forsvarsminister Yoav Gallant skriver tirsdag kveld på meldingstjenesten X at Hizbollah krysset en rød linje med helgens angrep.

