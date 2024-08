I juli overrasket Norges Bank litt ved å senke de daglige kronesalgene fra 550 til 400 millioner kroner. Før onsdagens pressemelding fra Norges Bank var det ventet omtrent uendrede salg i august. Det ble også utfallet.

Dette skjer samtidig med at oljeprisen er på vei ned, og de seneste dagene har den vært på det laveste på lenge, noe som utover høstens skatteterminer vil bety noe mindre behov for veksling.

Ny kronevekkelse

Pressemeldingen kommer også etter at kronen har fått en ny nedtur gjennom juli, og har vært så svak som såvidt over 12 mot euro. Denne kronesvekkelsen har på nytt utløst diskusjoner om hva som kan gjøres for å styrke kronen. Gjennom de seneste årene har Norges Banks daglige kronesalg tidvis vært høyt på ulike kommentatorers liste over faktorer som kan forklare kronesvekkelsen.

Norges Bank har svart ved å vise til at vekslingen fra kroner til valuta er mindre enn den forutgående vekslingen fra valuta til kroner for plassering i Oljefondet. Likevel vil antallet årlige skatteterminer økes for å glatte ut bevegelsene, noe som kan redusere volatiliteten.

Norges Banks kronesalg gjøres for å veksle oljeskatteinnbetalingene tilbake til valuta for plassering i Oljefondet, etter at oljeselskapene først har vekslet om sine valutainntekter til kroner for å betale skatten. Etter at statsbudsjettet har forsynt seg «med sitt».