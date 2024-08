USAs forsvarsminister: Krig i Midtøsten er ikke uunngåelig

– Jeg tror ikke at en krig er uunngåelig. Jeg holder fast ved det. Jeg tror det alltid er rom og muligheter for diplomati, sier Austin onsdag.

Uttalelsen kommer kort tid etter at det ble kjent at Hamas' øverste politiske leder Ismail Haniyeh er drept i et angrep i Iran, og kun én dag etter at Israel hevdet å ha drept en Hizbollah-topp i en forstad til Beirut i Libanon.

Forsvarsministeren forteller at USA vil hjelpe med å nedtrappe konflikten i Midtøsten gjennom diplomatiske samtaler. Samtidig forteller han at USA vil fortsette å bistå Israel dersom konflikten i regionen eskalerer.

Austin kunne ikke bekrefte eller avkrefte informasjon knyttet til drapet på Haniyeh, som Israel anklages for å stå bak.