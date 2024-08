24 fanger har blitt vekslet mellom Russland og en rekke vestlige nasjoner, torsdag.

Blant disse er den mye omtalte Wall Street Journal-reporteren, Evan Gershkovich, som i fjor ble dømt til 16 år i fengsel på spionasjene-anklager.

Også den russiske borgeren Mikhail Mikusjin, anklaget for spionasje i Norge etter å ha jobbet som gjesteforsker ved Universitetet i Tromsø under brasiliansk identitet, skal være på vei til hjemlandet.

– Dagens utveksling vil være historisk, uttaler Nasjonal sikkerhetsrådgiver i Det hvite hus, Jake Sullivan, skriver CNBC.

Den russisk-amerikanske journalisten Alsu Kurmasheva og den britisk-russiske aktivisten Vladimir Kara-Murza ble også løslatt som en del av utvekslingen, sammen med fem tyske borgere og syv russiske borgere. Alle disse personene satt fengslet i Russland.

Løslatelse av leiemorder sentralt

– Ikke siden den kalde krigen har det vært et lignende antall individer utvekslet på denne måten, og det har aldri, så vidt vi vet, vært en utveksling som involverer så mange land, så mange nære amerikanske partnere og allierte som samarbeider, sa Sullivan.

– Dette er resultatet av mange runder med komplekse, møysommelige forhandlinger over mange, mange måneder.

Ifølge Biden-administrasjonen var løslatelsen av den dømte leiemorderen Vadim Kraiskov avgjørende for at Russland godtok utvekslingen. Kraiskov har sittet fengslet i Tyskland for drapet på en tidligere tsjetsjensk militant i Berlin i 2019.