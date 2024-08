Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

President Joe Biden kunngjorde mandag sin plan for å «reformere» Høyesterett, og det er viktig å forstå hvor radikalt forslaget er. Presidenten setter hele vekten av Det demokratiske partiet bak et angrep på den juridiske uavhengigheten og den konstitusjonelle orden. Kall det gjerne et angrep på demokratiet.

Financial Times

Kamala Harris' første valgkamptaler har vært energiske og imponerende. Så hva, om noe, kan bremse fremgangen? Svaret er at hun ikke må komme for tett på de store aktørene i næringslivet. Å utfordre næringslivsmakten har vært sentralt for Joe Biden. Harris må bekrefte sin forpliktelse til Bidenomics.

Die Welt

OL i Paris er i gang etter en spektakulær åpningsseremoni. Den viser at store sportsbegivenheter kan bidra til selvbekreftelsen av den frie Vesten. Frankrike har demonstrert balansen mellom et åpent og sikkert samfunn.

Dagens Industri

Hva er en bostadsrätt? Det er en andel i et felles prosjekt der alle bidrar solidarisk. Men det er utvilsomt også en investering. Det må bli enklere å leie ut bostadsrätter. Boligmarkedet trenger flere boliger, men det trenger også mer marked.

Les også FT: – Toppen av naivitet å tro på Putin Med dagens støttenivå har ikke Ukraina noen realistisk mulighet til å frigjøre alt sitt okkuperte territorium, skriver Financial Times.