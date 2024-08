Hawaiian Electric er anklaget for ikke å ha kuttet strømforsyningen til byen på øya Maui da en større skogbrann nærmet seg. Kraftlinjer som falt ned og antente tørt gress, bidro til at brannen spredte seg.

Minst 102 mennesker mistet livet, og tusenvis av hus gikk opp i flammer, inkludert hele sentrum av Lahaina med hoteller, museer, butikker og restauranter. 12.000 mennesker ble evakuert, og skadene løper trolig opp i rundt 5 milliarder dollar.

I søksmålet heter det at Hawaiian Electric hadde fått en rekke advarsler om risikoen for brann i området, særlig om sommeren.

I tillegg til Hawaiian Electric er m, yndighetene på Maui, et eiendomsselskap og flere andre bedrifter med på forliket om erstatningen.

Saksøkerne, inkludert etterlatte som mistet familiemedlemmer, er ikke fornøyd med forliket, men frykt for at Hawaiian Electric skulle gå konkurs, gjorde at det hastet å bli enig om en avtale.

