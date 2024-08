DI: – Bekymring i finansmarkedet for hva som kan skje

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Er det ingen i politikken som skjønner at skattekutt fremmer vekst? Demokratene vil øke skattenivået til nivåer det franske sosialistpartiet ville vært stolt av. Republikanerne vil også kutte, men bare for å kjøpe seg stemmer blant visse grupper.

Financial Times

Denne resultatsesongen har vært en test på hypotesen om at kunstig intelligens ville ta verdien på Magnificent Seven-aksjene til nye høyder. Resultatet har vært en berg- og dalbane. Nå bør investorene innse at både tålmodighet og nærmere undersøkelser trengs.

Die Welt

USA vil utplassere Tomahawk-raketter i Tyskland. Hensikten er å møte trusselen fra russiske krysserraketter. Parlamentarisk leder Rolf Mützenich er imidlertid imot utplasseringen, som i realiteten splitter det sosialdemokratiske partiet.

Dagens Industri

Det var enormt prestisjetap for den øverste ledelsen i Iran at Israel henrettet Hamas-lederen mens han var på besøk i Teheran. Samtidig ber Israel om hevn. Nå er det bekymring blant aktørene i finansmarkedene for hva som kan skje. Etter mange falske advarsler har nok mange sluttet å tro at det finnes noen ulv der ute, men den kan meget vel komme.