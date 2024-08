Medier: Harris har valgt Tim Walz som visepresidentkandidat

Demokratenes presidentkandidat Kamala Harris ventes å ta med seg sin utvalgte på et valgkampmøte i Philadelphia tirsdag kveld.

CNN meldte tirsdag at fire personer tett på prosessen har sagt at Harris har valgt Minnesota-guvernør Tim Walz (60).

Få minutter senere meldte også nyhetsbyråene AP og Reuters at valget har falt på Walz. Samtlige medier viser til ikke navngitte kilder, få timer før Harris ventes å kunngjøre hvem som blir hennes visepresidentkandidat.

NY KANDIDAT: Tim Walz, her fra en pressekonferanse i juni i år. Foto: NTB

Fagforeningstilhenger

Det har vært knyttet stor spenning til hvem Harris, som i dag er visepresident, kommer til å utpeke som sin nummer 2 før valget. Foruten å være guvernør fra Midtvesten er Walz militærveteran og fagforeningstilhenger.

Han har bidratt med å sette ut i livet en ambisiøs demokratisk agenda i Minnesota – inkludert omfattende vern av abortrettigheter og sjenerøse ytelser til familier.

Vekt på Midtvesten

Harris håper å øke støtten over hele det nordlige Midtvesten. Det er en kritisk viktig region i amerikanske presidentvalg som ofte fungerer som en buffer for demokratiske kandidater. Partiet hjemsøkes fortsatt av republikaneren Donald Trumps seire i Michigan og Wisconsin i 2016. Trump tapte de samme delstatene i 2020, men har siktet seg inn mot dem i kampen for et comeback til Det hvite hus. Trumps valgkamp har i økende grad rettet oppmerksomheten mot Minnesota.

Mandag meldte nyhetsbyrået Reuters at kun to navn gjensto på Harris' liste over potensielle visepresidentkandidater.

De to var Walz og Pennsylvania-guvernør Josh Shapiro, opplyste tre ikke navngitte kilder med kjennskap til saken til Reuters.

I tillegg til Shapiro og Walz har fire andre menn blitt fremhevet som mulige visepresidentkandidater. De er Arizona-senator Mark Kelly, samferdselsminister Pete Buttigieg, Kentucky-guvernør Andy Beshear og Illinois-guvernør J.B. Pritzker.