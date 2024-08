WSJ: – Kamala Harris lot seg presse av venstresiden

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal



Kamala Harris lot seg presse av venstresiden til å velge Tim Walz som sin visepresidentkandidat. Hans progressive CV er en fryd å lese for både Bernie Sanders og lærernes fagforeninger. Med ham som guvernør har innbyggerne i Minnesota fått økte skatter, enda delstaten allerede lå på topp fem i skatteprosent. Han har også sørget for at ulovlige innvandrere kan få førerkort og helseforsikring.

Financial Times

Selv de mest stabile autokrater kan falle, og det raskt. Det skjedde med Sheikh Hasina, som styrte Bangladesh i 20 av de seneste 28 årene. Demonstranter tok seg inn i boligen og plyndret hjemmet hennes. Det er en advarsel til autoritære statsledere over hele verden.

Die Welt

Børsuroen de seneste dagene understreker at aksjeporteføljen er en anomali i privatøkonomien hos middelklassen. Der tilværelsen ellers er omgitt av tariffavtaler, fullkasko og livsforsikring, svinger børsene vilt – og ingen vet hvor de skal videre.

Dagens Industri

Flere tunge forretnings- og finansprofiler krever at Riksbanken gjennomfører et dobbelt rentekutt ved rentemøtet den 19. august. Oppfordringen er særdeles godt begrunnet. Svensk økonomi trenger en energiinjeksjon.

