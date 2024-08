Tsunami har nådd Japans kyst etter kraftig jordskjelv

Skjelvet ble først oppgitt å ha en styrke på 6,9, før Japans meteorologiske institutt oppjusterte dette til 7,1.

Den japanske kringkasteren NHK melder at tsunamien var ventet å ha en høyde på om lag 1 meter. Tsunamivarselet omfatter flere regioner og øygrupper. I Miyazaki er tsunamiens høyde målt til 20 centimeter.

Hurtigtogene på Kyushu, den tredje største av de fire japanske hovedøyene, er stanset som følge av jordskjelvet. Regionen Miyazaki ligger sørøst på denne øya.

Ifølge NHK er det ikke registrert noen uregelmessighet ved kjernekraftverket i Kagoshima-prefekturet, og driften her fortsetter som normalt.

Japan ligger ved såkalte ildringen rundt Stillehavet og er svært utsatt for jordskjelv. To kontinentalplater møtes under havet utenfor Japan, noe som fører til mye jordskjelvaktivitet.