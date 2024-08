Fare for «megaskjelv» i Japan – statsministeren avlyser tur

Japans meteorologiske byrå JMA har for første gang noensinne sendt ut advarsel om et mulig «megaskjelv».

– Som statsminister med øverste ansvar for krisehåndtering har jeg besluttet å bli værende i Japan i minst en uke, sa statsminister Fumio Kishida til pressen fredag.

Han skulle egentlig ha lagt ut på en reise til tre sentralasiatiske land, blant annet for å delta på et regionalt toppmøte i Kasakhstan.

Torsdag ble Japan rammet av et kraftig jordskjelv med styrke 7,1. Tsunamibølger traff den sørlige delen av landet, og åtte personer ble skadet.

Etter dette sendte JMA ut sin advarsel om at det nå er fare for et enda kraftigere jordskjelv – et såkalt megaskjelv.

– Sannsynligheten for et nytt stort jordskjelv er høyere enn normalt, uttaler JMA, som samtidig understreker at det ikke er sikkert at en slik katastrofe vil inntreffe.

I 2011 ble Japan rammet av et jordskjelv med styrke 9. Rystelsene utløste en massiv tsunami som forårsaket 18.500 dødsfall og en alvorlig ulykke på atomkraftverket Fukushima.

(NTB)