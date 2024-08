Presidentrådgiver: Ukraina vil bruke Kursk-offensiv som pressmiddel

Det var i et innslag på statlig fjernsyn tirsdag kveld at rådgiveren til president Volodymyr Zelenskyj formulerte seg så klart om sammenhengen mellom framtidige fredsforhandlinger og den pågående ukrainske offensiven.

– Oppfordringer og anmodninger fungerer ikke overfor russerne. Bare et sett med ulike tvangsmidler fører fram, sa Podolyak.

President Joe Biden sa sent tirsdag norsk tid at den ukrainske offensiven stiller president Vladimir Putin overfor et reelt dilemma.

– Dette er et dilemma for Putin, og vi har vært i direkte, konstant kontakt, med ukrainerne. Det er alt jeg vil si om dette så lenge det er pågående, sa Biden i en kort kommentar under en seanse i New Orleans.

President Volodymyr Zelenskyj sa tirsdag at operasjonen i Kursk binder opp russiske styrker og vanskeliggjør overføringer til fronten i Donetsk og i beste fall demper noe av presset som de ukrainske styrkene har vært under de siste månedene.

– Dette skaper problemer for den russiske militærlogistikken, sa presidenten.

Dette bildet fra Russlands utenriksdepartementet viser angivelig en russisk stridsvogn som lastet opp på en tilhenger for å bli fraktet til fronten i Kursk. Foto: AP / NTB AP / NTB

74 bosetninger

Tidligere tirsdag framholdt Zelenskyj at Ukraina kontrollerer 74 bosetninger i den russiske Kursk-regionen. Kreml innrømmet mandag at 28 bosetninger er besatt, og at ukrainske styrker på enkelte stedet sto 12 kilometer inne på russisk område.

Ukrainske militærmyndigheter melder om at landets styrker har tatt kontroll over ytterligere 40 kvadratkilometer det siste døgnet. Russlands forsvarsdepartement framholdt at ukrainske framstøt blir slått tilbake, og at angrep fra mobile enheter var blitt stanset.

– Til tross for vanskelige og intense kamper fortsetter framrykkingen i Kursk-regionen, sa Zelenskyj.

Presidenten sa at offensiven har resultert i et stort antall russiske krigsfanger som etter hvert kan byttes mot ukrainske soldater i russisk fangenskap. AFP melder at rundt 120.000 russere er blitt evakuert fra grenseområdene.