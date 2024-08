– Jeg blir litt oppgitt over at det fremstilles som karriere og familieliv ikke kan kombineres. Selv er jeg “farmwife” og CEO samtidig, og det går helt fint selv om jeg ikke alltid strekker til, beroliger Telenors påtroppende konsernsjef. – Og vi som toppledere har et stort ansvar i å legge til rette for at det skal gå an, tilby fleksibilitet og anerkjenne at alle de flinke folkene våre leverer bedre hvis de også har det bra på hjemmebane. Særlig småbarnsfasen kan være utfordrende, men så klart går det an å kombinere med spennende jobb, sier hun.