Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Nok en gang har Donald Trump fornærmet de flinke og mektige ved å foreslå at presidenten kan ha en viss innflytelse på pengepolitikken og rentesettingen. Som eiendomsmann liker nok Trump lave renter. Uansett kan vi konstatere at sentralbanksjefen ikke er ufeilbarlig.

Financial Times

Å rydde opp i ledelsen, redusere antall ansatte eller innføre teknologi er ikke alene nok til å transformere et selskap i vanskeligheter. Det avgjørende er å ha en klar forståelse av graden av nød. Ofte trengs det også nytt blod på toppen, som hos Rolls-Royce.

Die Welt

Er kontroller ved grensen en voldsom hindring i dagliglivet, slik det blir hevdet? Eller er det en garanti for tysk sikkerhet? Uansett er det problematisk at dette temaet er blitt opphøyet til et stort, ideologisk spørsmål.

Dagens Industri

Elon Musk er utvilsomt en dyktig entreprenør. Med selskaper som SpaceX og Tesla har han transformert hele bransjer og drevet frem en teknologisk utvikling som gagner hele verden. Som politiker, er Elon Musk derimot populist av verste slag. Sammen med Donald Trump utgjør de en destruktiv politisk duo.

Les også DI: – Panikken har fått grep om markedene Investorene er redde, og det er ingen tvil om at panikken har fått grep om markedene, skriver Dagens Industri.