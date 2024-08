Nordmenn er mindre optimistiske om egen økonomi

Når man justerer hovedtallene for sesong og trend, viser kurven en utflating.

– Det kan tenkes at det vi ser nå er et uttrykk for en korreksjon i forventningsutviklingen, i og med at den justerte trenden kun har flatet ut, ikke falt, som den ujusterte. Det blir interessant å se hva som skjer utover høsten, sier Olrud Moen.

Etter at forventningene sank til et bunnivå under pandemien, har folk i løpet av de siste to årene gitt uttrykk for tiltakende optimisme. På forrige måling i vår/forsommer var troen på egen økonomi tilbake på et normalnivå. Selv om det nå får et tilbakeslag, er flertallet fortsatt positive – bare i mindre grad enn før.

Samtidig har folks forventninger for landets økonomi neste år snudd fra positive til negative tall.

Også Olrud Moen mener tallene tyder på at vi er i en periode der det er betydelig usikkerhet.

– Det skal ikke så mye til for å skape et negativt stemningsskifte. Vi tror en viktig forklaring kan være den svake kronen som kan føre til at rentetoppen er lenger unna enn det vi trodde før sommeren, sier hun.

Borgerlig side mer skeptisk

Når man ser på forventninger i sammen med hvor folk står politisk, viser tallene at folk som tilhører rød-grønn blokk har større tro på egen økonomi neste år enn folk som hører hjemme på borgerlig side.

Her har stemningen snudd siden forrige måling. Den gang var det borgerlig blokk som så lysest på egen økonomi fremover.

Hovedindikatoren er fortsatt sterkt negativ (indikator på -16,3) og ligger på nivåer vi så mot slutten av pandemien. Bunnpunktet kom i fjerde kvartal 2022.

De svake tallene kan bety at nordmenn mener norsk økonomi har underliggende utfordringer, ifølge Finans Norge. Olrud Moen mener de politiske signalene vil være veldig viktig for tilliten til norsk økonomi framover.

– Ingen har fasiten eller ett svar på hvorfor kronen er så svak. Men det påhviler regjeringen et stort ansvar og disiplin på Stortinget fram mot og gjennom budsjettbehandlingen nå i høst, sier hun.

Forventningsbarometeret utarbeides på bakgrunn av telefonintervju av et landsrepresentativt utvalg på 1000 personer. Målingene er gjennomført siden 1992.

(NTB)