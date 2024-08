Erna Solberg vil omstille Norge

– Planen er en hjørnesten i det vi mener skal være Høyres politikk i en lang periode framover. Det er ikke enkelttiltakene som er viktigst. Det er sammenhengen og retningen i planen, sa partileder Erna Solberg da hun la fram planen under Arendalsuka onsdag.

Høyres mål er å ta Norge gjennom en «velferdsomstilling», «næringsomstilling» og «klimaomstilling».

– For å sørge for at Norge forblir et like godt land i framtiden, må vi forandre for å bevare. Norge har gått gjennom store og krevende omstillinger før, og vi kan klare det igjen, skriver partiet i planen.

Skattekutt

Høyre foreslår blant annet å redusere eierbeskatningen og fjerne formuesskatten på arbeidende kapital. Skattenivået skal være på et «konkurransedyktig nivå».

– Vi må senke skattene, forenkle regelverket, vi må støtte gründerne, sier Høyre-lederen.

Hun er tydelig på at noe må kuttes for å få regnskapet til å gå opp.

– For det første må vi ha en politikk som skaper mer vekst, og da vil vi over tid få mer vekst. Men det betyr at vi må holde igjen på forbruket i begynnelsen, og sørge for at vi stimulerer det som gjelder langsiktig vekst. Det gir faktisk bedre velferd over tid, sier Solberg til NTB.

Hun viser til at hennes regjering i sin tid kuttet i offentlig sektor gjennom den såkalte avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. Høyre har også vært mot Støre-regjeringens tannhelsereformer, påpeker hun.

Færre på uføretrygd

Høyre vil dessuten stramme inn i arbeidslivet med mål om å få flere i jobb, forteller Solberg.

Et av forslagene i omstillingsplanen er at unge under 30 år ikke skal få uføretrygd, med unntak av åpenbare tilfeller. Høyre vil også sørge for at flere unge havner i et mer arbeidsrettet løp fremfor arbeidsavklaringspenger (AAP).

– Noe av det aller viktigste er å få flere av de som jobber deltid til å jobbe heltid. Samtidig må man få flere av de som står utenfor arbeidslivet, inn.