Die Welt: – Kan ha blitt plantet av russisk etterretning

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Finanspressen jubler over at onsdagens inflasjonsrapport sikrer et rentekutt neste måned. Å kutte renten i september kan være fornuftig, men forsiktighet anbefales. Økonomien viser ikke tegn til en forestående resesjon.

Financial Times

Elon Musk er både verdens rikeste mann, eieren av X, og en profil i sosiale medier med 194 millioner følgere. Samtidig har X fyrt opp under opptøyene mot innvandrere i Storbritannia. Venner og investorer bør fortelle Musk at han bør holde seg til de områdene han virkelig er god på.

Die Welt

Tyske myndigheter etterlyser en ukrainsk dykker som er mistenkt for sabotasje mot gassrørledningen Nord Stream høsten 2022. I forbindelse med etterlysningen er det imidlertid flere åpne spørsmål. En rekke etterretningsfolk mener det er usannsynlig at en liten gruppe dykkere kunne plassere sprengladningene på 80 meters dyp. Bevisene er så påfallende at de kan ha blitt plantet av russisk etterretning.

Dagens Industri

Sist var det byggebransjen. I tillegg ønsker kjøttbedriftene, transportsektoren og stort sett alle andre sektorer i næringslivet å bli del av den svenske beredskapen. Denne beredskapssosialismen må en borgerlig regjering avvise.

