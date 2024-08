USA lover mer Ukraina-støtte de kommende dagene

Kirby delte nyheten i et intervju med MSNBC torsdag, men utdypet ikke om hva støttepakkene innebærer.

Tidligere torsdag sa Ukrainas forsvarsminister Rustem Umerov at han hadde snakket med USAs forsvarsminister Lloyd Austin for å diskutere situasjonen på bakken i Ukraina, samt landets forsvarsbehov.

Ukraina startet forrige uke en motoffensiv mot Russland i den russiske Kursk-regionen, og hevder å ha tatt kontroll over 1000 kvadratkilometer, men dette tallet er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Den amerikanske tankesmia Institute for the Study of War (ISW) anslår at det istedenfor er snakk om rundt 800 kvadratkilometer.