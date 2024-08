WSJ: – Kina trenger motsatt oppskrift

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

I resten av verden er investorer og politikere bekymret for at rentenivået er for høyt. I Kina har den motsatte frykten meldt seg: En dramatisk nedgang i avkastningen på statsobligasjoner har fått staten til å intervenere. Det Kina trenger, er motsatt oppskrift, investeringer drevet av privat entreprenørskap.

Financial Times

Japans statsminister Fumio Kishida sier nei til gjenvalg og gir seg som statsminister til høsten. Japans kommende leder bør utstråle håp, optimisme og selvsikkerhet. Det trengs i møtet med skyhøy statsgjeld, aldrende befolkning og aggressive naboer.

Die Welt

Tips-kulturen i USA er ute av kontroll, med forventning om 20 prosent tips. Både Kamala Harris og Donald Trump vil oppheve beskatningen av tips på restauranter. Men spesielt progressive er forslagene ikke, for rundt halvparten av personalet tjener ikke nok til å betale føderal inntektsskatt uansett.

Dagens Industri

Forrige ukes terrortrussel mot Taylor Swift-konserter kan få folk til å tenke at åpne og globale samfunn skaper muligheter for terrorister. Men forskning viser snarere at terrorisme har avtatt med globaliseringen. Derfor er det grunn til bekymring at nasjonalisme og isolasjonisme vokser.

