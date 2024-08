Opplever økning i antallet som vil starte egen bedrift

Ved utgangen av juli hadde 370 prosjekter fått innvilget tilskudd, skriver Innovasjon Norge i en pressemelding. På samme tid i fjor var tallet 256, og for hele fjoråret landet det på 450.

Administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge sier han har vært bekymret over at stadig færre har ønsket å etablere egne virksomheter.

– Nå kan det se ut til at den trenden er i ferd med å snu, basert på økningen i søknader om tilskudd til oppstart. Vi har også sett en sterk økning i antall søknader i ordningen for entreprenørskap blant studenter, sier han.

Ved utgangen av juli hadde Innovasjon Norge innvilget nesten 153 millioner kroner i tilskudd. På samme tid i 2023 var tallet 96 millioner kroner, og det endte på 178 millioner kroner på slutten av året.

Haugli sier at den økte etterspørselen de opplever, kan være et uttrykk for at det har blitt krevende for unge bedrifter å hente kapital.

– Generelt matches en krone fra Innovasjon Norge med i underkant av to kroner i privat finansiering, forteller han.

