Kamala Harris foreslår skattekutt

På et valgkampmøte i North Carolina fredag legger Harris fram sitt økonomiske program. Det tar sikte på å dempe bekymringene som amerikanerne har for sin daglige økonomi.

Harris foreslår et føderalt forbud mot at forbrukerne utnyttes av høye priser på matvarer, og støtte til førstegangskjøpere av bolig. Hun går inn for skattekutt for folk med middels og lave inntekter og skattefradrag for barnefamilier, og også lavere priser for helseforsikring.

Planen framstår som en fortsettelse av president Joe Bidens økonomiske politikk, men vridd noe over fra utbygging av infrastruktur og utvikling av nye arbeidsplasser til tiltak for å redusere levekostnadene.

Forslagene tar sikte på å motvirke Donald Trumps satsing på folks frustrasjon over høy inflasjon og vanskelige leveforhold.

Selv om flere av forslagene ligner på forslag Trump selv har framsatt, slo rådgiverne hans fredag tilbake og kalte Harris' forslag sosialistiske og autoritære.

Meningsmålinger viser at flere amerikanerne har tillit til Trump i økonomien enn til demokratene, selv om økonomien går stadig bedre under Biden. Veksten er god, arbeidsløsheten er rekordlav, og inflasjonen er kraftig redusert den siste tiden.

Likevel glemmer mange ikke hvor høy inflasjonen var i Bidens første år, og statistikken viser at matvareprisene er 21 prosent høyere enn de var for tre år siden.

