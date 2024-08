Lukasjenko: Store ukrainske styrker langs grensa

Ifølge Lukasjenko har Ukraina utplassert 120.000 soldater langs grensa mellom de to landene. Det melder det ukrainske nyhetsbyrået Belta.

Som svar sier han at de sender en tredel av landets militære styrker til grensa. Ifølge Institute for Strategic Studies har Belarus en hær på 48.000 soldater og 12.000 grensevakter.

Lukasjenko sier at grensa er minelagt som aldri før, og at det vil føre til store tap for ukrainerne om de prøver å krysse den.

– I lys av deres aggressive politikk styrker vi forsvaret langs hele grensa i tilfelle krig, sa han i et intervju med russisk TV. Forsvarsminister Viktor Khrenin sa fredag at det er stor risiko for ukrainske provokasjoner, og at situasjonen på grensa er spent.

Ukraina sa imidlertid lørdag at de ikke ser tegn til noen belarusisk styrkeoppbygging langs grensa.

For snart to uker siden gikk flere tusen ukrainske soldater over grensa til den russiske Kursk-regionen uten å møte mye motstand. De har siden okkupert minst 800 kvadratkilometer, ifølge satellittbilder.

Lukasjenko er nær alliert med Russlands president Vladimir Putin, men har forsøkt å holde seg utenfor krigen mellom Russland og Ukraina, selv om han lot russiske styrker bruke belarusisk territorium under invasjonen av Ukraina i februar 2022.