WSJ: – De fleste anser Joe Biden som en fiasko

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Hosianna-ropene vil antagelig runge mot Joe Biden ved Demokratenes landsmøte i Chicago. Men sannheten er at de fleste amerikanere anser ham som en fiasko, på god vei mot et nederlag i en ny kamp mot Donald Trump. Det er en trist avslutning for en president som kunne ha vært så mye bedre.

Financial Times

Det er ingen tvil om at store fabrikker kan skape mange arbeidsplasser i India. Men i stedet for å dele ut subsidier, bør landet bygge ut veier, havner og jernbane. Det vil også styrke andre deler av landets næringsliv.

Die Welt

Det er på tide at Benjamin Netanyahu lytter til sine generaler. Den israelske statsministeren har ikke kommet med en fornuftig plan for Gazas fremtid. Dermed mangler han også grunnlaget for å samle støtte i Vesten og blant konstruktivt orienterte arabiske regjeringer.

Dagens Industri

Kamala Harris er langt fra perfekt som kandidat. Men hun tok sjansen da den kom, og har lært fra sin egen feilslåtte valgkamp i 2019. Vi støtter hennes kandidatur til å bli amerikansk president.

