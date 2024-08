Uvisst når produksjonen kommer i gang igjen på Gullfaks C

Det er ikke fare for utslipp, og brønnen er stabil, sier pressetalspersonen Gisle Ledel Johannessen i Equinor til Bergens Tidende.

Søndag kveld skjedde en såkalt brønnkontrollhendelse. Johannessens kollega Henrik Arnestad Salthe forklarer at det har vært en form for test i forbindelse med ferdigstilling av en ny brønn, og at denne testen ikke ga resultatet de ønsket.

– Vi ønsker alltid å være føre var, og dette er en situasjon utenom det vanlige, sa Salthe.

Av 218 personer om bord på plattformen er nå 17 sendt med helikopter til Bergen lufthavn, Flesland, mens 34 er sendt med helikopter til Gullfaks B. Disse er ikke-essensielt personale.

Det er uklart når de kan komme tilbake og produksjonen kan starte opp igjen.

(NTB)