Søndag uttalte sjefen for det ukrainske luftvåpenet at styrkene hans hadde ødelagt to broer i Kursk-regionen de siste dagene.

En russisk etterforsker oppga mandag at en tredje bro over elva Sejm er ødelagt, men uten at Ukraina har kommentert dette. Meldingen ble offentliggjort på Telegram i form av en video av en russisk TV-profil.

Ødeleggelsen av broene gjør det vanskeligere for Russland å bringe forsyninger inn til soldater i Kursk-regionen, der ukrainske styrker er på frammarsj etter å ha krysset grensen for snart to uker siden.

– Når våre mål i Kursk

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hevdet mandag at Ukraina er i ferd med å nå sine mål i området. Dagen før sa han for første gang at Ukrainas mål er å skape en buffersone for å beskytte Ukraina mot russiske angrep.

– Alt som påfører den russiske hæren tap, den russiske staten, deres militærindustrielle kompleks og deres økonomi, alt dette hjelper oss å hindre en spredning av krigen, sier Zelenskyj.

Han oppgir også at flere russere er tatt til fange og at ukrainske styrker har tatt kontroll over et område på over 1.159 kvadratkilometer med mer enn 80 bebodde områder.

Lederen for de ukrainske bakkestyrkene, Oleksandr Pavljuk, opplyser mandag at ukrainske soldater lykkes med operasjonene i Kursk og at flere russiske soldater er tatt til fange. Han har publisert et bilde som viser over ti personer som går langs en vei med armene i været. Flere andre soldater sitter knelende langs veien. Det er uklart hvor mange fanger ukrainerne har tatt.

Samtidig melder russiske styrker at de har tatt ukrainske soldater til fange.

På defensiven i Donbas

Samtidig som Ukraina melder om framgang i Kursk, opplever ukrainske soldater å bli drevet på defensiven av russiske styrker ved den strategisk viktige byen Pokrovsk. Den ligger i Donetsk på ukrainsk side av grensen. Her har russiske styrker sakte, men sikkert rykket framover den siste tiden.

Pokrovsk hadde før krigen 60.000 innbyggere og har fungert som en viktig transportsentral for ukrainske forsyninger i Øst-Ukraina. Russiske soldater står nå 10 kilometer utenfor byen, opplyser Serhij Dobrjak, lederen for Ukrainas lokale militære administrasjon.

Ifølge Dobrjak forlater opptil 600 innbyggere byen hver eneste dag. Han sier også at kommunale tjenester kan bli kuttet innen en uke som følge av at russiske styrker nærmer seg. Den ukrainske guvernøren i området ha gitt ordre om at alle barnefamilier i byen må evakuere.

Forsvarsdepartementet i Moskva melder på sin side at russiske soldater har inntatt Zalizne, en liten by som ligger drøyt 7 mil øst for Pokrovsk, ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået RIA.

(NTB)