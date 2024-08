Konkursøkning på 20 prosent – 247 aksjeselskap konkurs i juli

– I år ser vi relativt høye tall i juli, selv om de ikke er på nivå med foregående måneder i 2024, så er antall konkurser i juli i år det høyeste for en julimåned på 5 år, sier analytiker i Experian Norge, Julie Berg, i en pressemelding.

På landsbasis viser tallene en konkursøkning på 11,2 prosent det siste året.

Størstedelen av økningen i konkurser kommer fra bransjene varehandel, informasjon og kommunikasjon, og fra deler av eiendomsbransjen.

For varehandelen viser tallene en konkursøkning på 24 prosent når juli 2024 måles mot juli 2023, mens for bransjen omsetning og drift av fast eiendom har tallene for konkurser i samme periode økt 183 prosent.

– Det kan se ut som eiendomsbransjen, og kanskje særlig eiendomsforvalterne, påvirkes av både den økonomiske usikkerheten som mange føler på, i tillegg til den vedvarende høye renta, sier Berg.

For informasjons- og kommunikasjonsbransjen viser tallene en økning i antall konkurser på 50 prosent de siste 12 månedene.

(NTB)