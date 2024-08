– Presidenten har sagt det veldig tydelig at etter angrep, eller til og med et streiftog i Kursk-regionen, er alle samtaler umulige, sa Lavrov på russisk-statlig TV på sidelinjen av Putins besøk i Aserbajdsjan mandag.

Lavrov sa også at Putin snart kommer med en «vurdering av situasjonen». Medieoppslag om mulig kontakt mellom russiske og ukrainske myndigheter ved hjelp av Tyrkia og Qatar er ikke annet enn rykter, ifølge Lavrov.

At Putin ennå ikke har kommentert krisen hans militære står overfor er ikke nytt. I møte med tidligere kriser eller militære nederlag, har han kun snakket om det lenge etterpå, noen ganger først når krisen har passert.

Ukraina, som har kjempet mot russiske invasjonsstyrker i nesten to og et halvt år, startet for to uker siden en motoffensiv og rykket inn i den vestrussiske regionen Kursk.

Det er første gang ukrainske myndigheter har flyttet krigen til russisk territorium. Russland okkuperer fremdeles store deler av det østlige og sørlige Ukraina.

Før det ukrainske motangrepet hadde Putin krevd at regjeringen i Kyiv skulle avstå ytterligere ukrainsk territorium som en forutsetning for fredsforhandlinger.