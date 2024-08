Die Welt: – Ukraina knuser myten om det uovervinnelige Russland

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Demokratene er samlet til partikonferanse i Chicago, og det er verdt å studere det 92 sider lange dokumentet, som er proppet med politisk retorikk og overdrivelser. Her har vi et økonomisk verdensbilde der staten er løsningen, nesten uansett hva spørsmålet er. Mens private bedrifter alltid prøver å lure noen, vil de vise menn i Washington sørge for det amerikanske folk.

Financial Times

Eposter fra sjefen klokken 10 på kvelden – noen kaller dem det moderne arbeidslivets plage. Bør ansatte få rett til å logge av på fritiden? Storbritannias nye Labour-regjering vil lovfeste den retten, men det spørs om ett regelverk passer alle deler av arbeidslivet.

Die Welt

Med angrepet på russisk territorium har Ukraina oppnådd et gjennombrudd. Hæren viser kampvilje, og styrker dermed moralen i befolkningen. Kursk-offensiven kan bli et vendepunkt i denne krigen – som Vesten bør støtte med våpen. For dette knuser myten om det uovervinnelige Russland.

Dagens Industri

Utdanningsminister Mats Persson advarer om at det vestlige opplysningsidealet er truet ved landets læresteder. Trusselen skal ikke minst komme fra innsiden. Dette er alvorlige ord.

