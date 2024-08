Telenor og Skatteetaten samarbeider mot arbeidslivskriminalitet

Gjennom samarbeidet skal Skatteetaten både dele informasjon som hindrer useriøse virksomheter å få kontrakter med Telenor Norge og bistå med å styrke interne rutiner og internkontroll ytterligere, skriver Skatteetaten i en pressemelding.

Skatteetaten vil også kunne gjennomføre kontroller hos utvalgte underleverandører hos Telenor.

Anna Måsender, som er leder for divisjonen med ansvar for Telenors infrastruktur, sier de har tro på at et samarbeid med Skatteetaten vil øke muligheten for å avdekke og forebygge arbeidslivskriminalitet.

– Arbeidslivskriminalitet anses videre som en døråpner for andre typer lovbrudd, blant annet innenfor helse, miljø og sikkerhet. Telenor tror derfor at samarbeidet vil ha betydelig proaktiv effekt på flere områder, som samlet sett vil bidra til å øke seriøsiteten innenfor telebransjen og entreprenørvirksomheten, sier Måsender.

