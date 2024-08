Knallsterke tall for Else Kåss Furuseth

Komiker og programleder Else Kåss Furuseth dro inn 5,8 millioner kroner i inntekter i fjor, viser det ferske årsresultatet for komikerens heleide selskap «Else Kåss Furuseth AS». Det er en pen oppgang fra 3,8 millioner kroner i året før for komikeren, som i flere år gjort det stort på både TV og på scenen.

På bunnlinjen kunne hun smykke seg med et overskudd før skatt på 3,5 millioner kroner, en heftig oppgang fra 2022 da resultatet før skatt endte på 1,3 millioner.

Furuseth tok ut 1,35 millioner kroner i lønn i løpet av året, omtrent 15.000 kroner mindre enn året før. Hun tok imidlertid ikke ut utbytte, som i 2022 kom på 1,2 millioner kroner.

Les også Else Kåss Furuseth har 10 millioner kroner i banken I 2022 hadde Else Kåss Furuseth en årslønn på 1,4 millioner kroner samtidig som hun sikret seg et utbytte på 1,2 millioner kroner.

Hun er selv daglig leder i selskapet, mens hennes far Kristian Furuseth står oppført som styreleder.

Slanke-suksess

I fjor ble NRK-programmet «Helsekost Furuseth» en klar vinner, der Furuseth i løpet av serien tar grep for å få kontroll på vekta. Serien ble belønnet med prisen «Beste reality- og livsstilsprogram» under Gullruten tidligere i år.

Furuseth er ellers kjent for sitt talkshow «Kåss til kvelds» på NRK, men i fjor ble programmet besluttet nedlagt, og Furuseth brukte anledningen til å vende tilbake til TVNorge etter tre år i NRK. Hennes nye talkshow «ELSE!» hadde sin første episode i februar i år.

Gjennom eget selskap eier Furuseth blant annet også aksjer i Ramm 2 AS og Nieu Scene AS.