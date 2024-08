Utenriksminister Lin Chia-lung og Joseph Wu, Taiwans nasjonale sikkerhetsrådgiver, har vært på møter i Washington-området denne uken for samtaler i det som omtales som «den spesielle kanalen», skriver den britiske finansavisa. De henviser til flere kilder som er kjent med saken.

USA og Taiwan har hatt møter i dette formatet i årevis, men de ble først kjent da Financial Times omtalte et møte i Annapolis i Maryland i 2021.

Skiftende amerikanske regjeringer har holdt kanalen hemmelig for å unngå kinesisk kritikk av det sensitive samarbeidet. Beijing gjør krav på suverenitet over Taiwan, som har opprettholdt et uoffisielt forhold til Washington siden USA normaliserte forholdet til Kina i 1979.

Kanalen blir sett på som en sjelden mulighet for en større gruppe høytstående tjenestemenn fra begge sider til å føre detaljerte samtaler. Forrige gang partene møttes skal ha vært i februar 2023.

