WSJ: – Demokratenes frihet innskrenker amerikaneres rettigheter

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Demokratene har benyttet sitt landsmøte til å snakke om frihet. Men det de ikke nevner, er at friheten de vil ha, handler om å innskrenke amerikaneres rettigheter, for eksempel til å bære våpen. Metoden er tvang, og middelet er et stort statsapparat.

Financial Times

Thailand domineres av en royalistisk-militær elite. Den opprettholder sitt styre ved konstant å diskvalifisere landets politiske ledere på grunn av formaliteter. Forsiktig, konservativ ledelse ville vært én ting. Men Thailand styres i hovedsak av folk som sitter bak kulissene og roper «nei».

Die Welt

FDP ønsker å oppheve forbudet mot eggdonasjon i Tyskland for å hjelpe par med uoppfylte barneønsker. Man kan klage over at grensene for det som er mulig stadig forskyves. Men man kan også glede seg over at dette handler om å muliggjøre liv – om ønskebarn.

Dagens Industri

Northvolts planlagte emisjon på 15 milliarder kroner går tregt, og spørsmålene hoper seg opp når det gjelder forholdet til den største eieren, Volkswagen. Forhåpentlig lykkes selskapet å snu den negative trenden. Sverige trenger flere selskaper som Northvolt, ikke færre.

