Kommer Marius også?

Om en uke blir det bryllup i Geiranger mellom prinsesse Märtha Louise og sjamanen Durek Verrett. NTB, Norges nøytrale nyhetskanal, melder at dette er en stor begivenhet for landet.

For Märtha Louise, som tidligere var gift med avdøde Ari Behn, og Verrett som i åtte år var gift med en mannlig partner, er det selvfølgelig det. Personlig lykke.

For NTB er det business, og de er fornærmet fordi de ikke er invitert til festen. NTB sammenligner med Unionsoppløsningen i 1905. Vi har dekket alle store begivenheter siden den gang, forteller NTB, og vil ta bilder under vielsen, de også.

Vi tror våre kolleger i NTB kan slappe av. Prinsesser som gifter seg er det alltid interesse for.

Men ekteskapet er ingen nasjonal hendelse.

Märtha Louise er den fjerde i arverekkefølgen i henhold til Grunnloven, og skulle kronprins Haakon Magnus, kronprinsesse Mette-Marit og deres to barn falle fra i en ulykke, får vi dronning Märtha Louise og prins eller kong Verrett i Norge.

Det bryllupet nå går om, er penger. Märtha Louise og Verrett har solgt rettighetene til fotografering av vielsen til det britiske bladet Hello! og Netflix, og tjener sikkert bra på det.

Begrunnelsen er at den internasjonale interessen er så stor at de trenger hjelp til syndikering og slikt.

Samtidig har kongefamiliens medlemmer bestemt at de ikke kan fotograferes under vielsen og festen. Denne retten til å si nei gjelder normalt ikke offentlige personer, som kongefamilien er, men det er kanskje et unntak.

De er sleipe. Prinsesse Märtha Louise kan ikke bruke prinsessetittelen i kommersiell sammenheng, etter avtale med kong Harald, så da skriver Hello! at Märtha Louise er datter av dronning og kong Harald. Gøyal, den omgåelsen.

Dessuten, alle vet vel at Märtha Louise er prinsesse. Om det står der eller ikke.

Fest blir det for familien.

Om lilleprinsen Marius Borg Høiby kommer, kan man spekulere i. Vi tviler. I så fall må det være uten de gamle kjærestene.

På den annen side: Han er Mette-Marits eldste sønn, og hører hjemme der hvis han ikke hadde vært så voldelig. Men skal kameraene rettes mot Verrett eller Marius Borg Høiby?

Det er bra det er mye politi. I luften, til sjøs og til lands. Så mange at norsk politi må låne fra våre nordiske naboer.

Vi lurer fortsatt på hvem som betaler for moroa.

Netflix?