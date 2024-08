Kennedy trekker seg og gir sin støtte til Trump

Robert Kennedy jr. opplyser i rettsdokumenter i Pennsylvania at han vil gi sin støtte til Donald Trump, ifølge nyhetsbyrået AP.

Kennedys uavhengige kampanje ba også om at han blir fjernet fra stemmeseddelen i Pennsylvania, selv om det ikke umiddelbart var bekreftet at han offisielt trakk seg fra valgkampen.

Robert Kennedy jr. bekreftet på en pressekonferanse litt senere fredag at han innstiller valgkampen for egen del og gir sin støtte til Donald Trump.

70-årige Robert F. Kennedy jr. er sønn av USAs tidligere justisminister Robert Kennedy og nevø av tidligere president John F. Kennedy, begge demokrater.

Store deler av Kennedy-familien gikk tidligere i år ut mot at slektningen stilte til valg som uavhengig kandidat. Robert F. Kennedy jr. har blant annet markert seg som vaksinemotstander.

I en meningsmåling tidligere i august fikk Kennedy en oppslutning på 4 prosent, en markant nedgang fra 10 prosent på samme måling i juli.

Ærlig system

Kennedy sa at han ikke lenger tror det er noen realistisk vei til valgseier, og at navnet hans nå fjernes fra stemmesedlene i ti viktige vippestater.

– I et ærlig system tror jeg at jeg ville ha vunnet valget, sa Kennedy.

– Min far og min onkel blomstret i et system med åpne debatter, rettferdige primærvalg og med virkelig uavhengige medier, ubesmittet av statlig propaganda og sensur. I et system med upartiske domstoler og valgstyrer ville alt vært annerledes, la han til.

Han sammenlignet også Det demokratiske partiet med Putins Russland og kom med en rekke utfall mot Kamala Harris og Joe Biden.

Nyhetsbyrået AP meldte tidligere fredag at Kennedy jr. ga sin tilslutning til republikanernes presidentkandidat Donald Trump i rettsdokumenter som er levert inn i Pennsylvania.