Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Den uavhengige kandidaten Robert Kennedy Jr. har gitt sin støtte til Donald Trump. Det kan gi drahjelp i enkelte vippestater, men prisen kan bli høy. Kennedy vil være et mareritt å ha med i regjering, særlig hvis han får ansvar for miljø eller helse.

Financial Times

Alkoholbransjen har lenge vært en god investering i dårlige tider, men salget av brennevin sank 1 prosent globalt i fjor, og 2 prosent i USA. Samtidig vokser salget av alkoholfritt. En avholdende generasjon Z snur ryggen til fyll og ønsker en sunn livsstil.

Die Welt

Tyske universiteter er selve episenteret for hat mot Israel. Det er skremmende at akademikerne ikke innser at dette hatet også er et hat mot jøder. Det motsatte er riktig: Antisionister er antisemitter som ikke ser seg selv som det.

The Economist

Turismeboomen fra Kina er i tilbakegang. Kineserne gjennomførte 87 millioner utenlandsreiser i fjor, 40 prosent færre enn før covid-19. Det får en rekke land til å fri til India. Da hjelper det veldig med visumfrie reiser, vegetarisk mat og oppmerksomhet fra den indiske filmindustrien.

