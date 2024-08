Tre av fire kommuner bruker mer penger enn planlagt

– Tre av fire kommuner rapporterer om merforbruk i 2024, og vi ser av tertialrapportene at mange kommuner har ganske store merforbruk, sier direktør for kommuneøkonomi Rune Bye i KS til Klassekampen.

Rentekostnadene alene har økt med 13,7 milliarder kroner på to år, skriver avisa.

En KS-rapport viser videre at to av fem kommuner har lite eller ikke noe økonomisk handlingsrom. Møre og Romsdal er det fylket der flest kommuner sliter økonomisk. Spesielt Kristiansund, Ålesund og Molde sliter økonomisk for tiden.

– Det er utfordrende. Vi ser en rask økning i renteutgifter. Det tyder på at vi som har vært litt offensive på investeringssiden, får et rasjonaliseringspress. Vi leverer tjenester til innbyggerne, og skal vi kutte, må vi redusere tilbudet. Da får vi noen tøffe runder, sier ordfører Trygve Grydeland (H) i Molde.

Klassekampen skriver videre at Moldes renteutgifter har steget med 75 millioner kroner fra 2022 til 2023. I 2024 har kommunen et merforbruk på 90 millioner kroner.

(NTB)