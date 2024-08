Die Welt: – Vesten bør la Ukraina bryte våpentabuene

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Kamala Harris jobber hardt for å skjule hva hun står for. Men nå og da siver synspunktene hennes ut likevel, og de er ikke egnet til å betrygge. Hun forsvarer blant annet Joe Bidens katastrofale tilbaketrekning fra Afghanistan, som førte til at 13 amerikanske soldater ble drept i et bombeangrep.

Financial Times

Over hele den vestlige verden ser myndigheter etter muligheter for å øke skatteinntektene. Storbritannia vil slå ned på skatteunndragelser og skattlegge private equity, mens både USA og EU-land vurderer formuesskatt. Problemet er at økonomisk vekst alene ikke vil dekke det økte inntektsbehovet.

Die Welt

Russland gjennomførte mandag et av de største luftangrepene mot Ukraina siden begynnelsen av krigen. Vladimir Putin forsøker å slite ut sivilbefolkningen ved å bombe Ukraina. Vesten bør svare med å fjerne tabuene på våpnene de har sendt til Ukraina.

Dagens Industri

Det har gått 17 år siden Sverige avskaffet formuesskatten. Da begynte kapitalen å komme tilbake til Sverige, og bedriftseiere flyttet ikke lenger ut. De færreste i Sverige vil ha skatten tilbake, men nå kommer trusselen om en internasjonal formuesskatt.

Les også WSJ: – Et mareritt å ha med i regjering Støtten fra Robert Kennedy Jr. kan gi Donald Trump drahjelp i enkelte vippestater, men prisen kan bli høy, skriver The Wall Street Journal.