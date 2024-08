Regjeringen utsetter nullutslippskrav i verdensarvfjordene – Havila kaller det en skandale

Krav om nullutslipp gjelder i første rekke turistskip og ferger under 10.000 bruttotonn. Her skal kravene gjelde fra 1. januar 2026. For større skip gjelder kravet fra 1. januar 2032, heter det i en pressemelding fra regjeringen.

Havila-sjef Bent Martini påpeker at regjeringen opprinnelig foreslo at kravene skulle gjelde alle skip fra 2026, men at dette nå altså er utsatt for de største skipene.

– Myndighetene har gitt aktørene mange år på å finne løsninger, men til slutt er det rene kommersielle hensyn som står igjen som vinnere. Dette er en seier for dem som ikke har turt å investere i en grønnere fremtid, sier Martini i en pressemelding.

Kravene det er snakk om, gjelder i de såkalte verdensarvfjordene. I 2005 ble de fem fjordene Nærøyfjorden, Aurlandsfjorden, Geirangerfjorden, Sunnylvsfjorden og Tafjorden, skrevet inn på Unescos verdensarvliste.

– Ikke nullutslipp

Han påpeker at det dessuten ikke kan regnes som nullutslipp når det brukes biogass, slik det åpnes for. Havila har selv investert over en halv milliard kroner ekstra i grønne løsninger i sine nybygde kystruteskip

Ifølge Klima- og miljødepartementet innebærer de nye kravene også at skipene må bruke landstrøm der det er tilgjengelig. Fylkeskommunens rutebåt får inntil videre unntak fra nullutslippskravet.

Stranda Hamnevesen roser regjeringens nye forskrift fordi de mener den faktisk er gjennomførbar.

– Her er strenge miljøkrav og den faktiske teknologiutviklingen i god balanse. Statsråden har lyttet til innspillene fra en samlet næring, sier styreleder Per Erik Dalen og hamnesjef Rita B. Maraak i en pressemelding fra Stranda Hamnevesen KF.

– Skudd for baugen

Både MDG og SV er skuffet over utsettelsen av de nye kravene.

– Det er synd at regjeringen underminerer dem som går foran og satser på fornybare skip. Beskjeden fra regjeringen i dag er at det ikke spiller så stor rolle om næringslivet satser grønt eller ikke. Det er helt ødeleggende for miljøarbeidet, sier partileder Arild Hermstad i MDG til NTB.

Også SVs Lars Haltbrekken mener regjeringen lar de største cruiseskipene og de største forurenserne gå fri for miljøkrav i mange år framover.

– Vi frykter et tilbakeslag i satsinga på en mer miljøvennlig skipstrafikk med dette. Dette sender et signal til industrien om at de ikke trenger å satse på nullutslipp de nærmeste årene. Det er ille, skriver han i en epost til NTB.

(©NTB)