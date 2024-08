Kennedy skal jobbe for Trump

Dette er en gruppe som skal hjelpe Trump med å utpeke regjeringsmedlemmer dersom han vinner høstens presidentvalg.

I et intervju på meldingstjenesten X sier Kennedy at han er blitt bedt om å delta i teamet, ifølge The New York Times.

Den tidligere demokraten Tulsi Gabbard, som i 2020 forsøkte å bli partiets presidentkandidat, har fått samme forespørsel. En av Trumps rådgivere, Brian Hughes, bekrefter opplysningene.

Kennedy har tidligere tilhørt venstrefløyen i Det demokratiske partiet. Som presidentkandidat har han imidlertid markert seg blant annet som vaksineskeptiker.

Så sent som for fire måneder siden hevdet Trump at Kennedy var en «venstreradikal galning».

I forrige uke kunngjorde Kennedy at han stanset sin valgkamp og i stedet ville støtte Trump.