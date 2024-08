To demonstranter pågrepet foran hagefesten til Equinor

Gjestene til den eksklusive festen ble møtt med tilrop og plakater fra aktivistgruppa, skriver Stavanger Aftenblad. Stavanger-ordfører Sissel Knutsen Hegdal ble presset ut i buskene da hun ankom festen.

Operasjonsleder Erik Rasmussen i Sørvest politidistrikt bekrefter at to personer er pågrepet etter demonstrasjonene.

– Årsaken bak pågripelse er at de ulovlig har tatt seg inn på et område hvor de ikke har adgang, sier Rasmussen til NTB.

Thunberg deltok

Demonstrantene hadde med seg svenske Greta Thunberg på aksjonen. XR melder selv at Thunberg selv ble pågrepet, men de to pågrepne var menn i 30- og 40-årene, forteller operasjonslederen.

Rasmussen forteller at flere andre personer ble bortvist fra stedet. De to pågrepne blir anmeldt.

Han sier at politiets innsatsleder rapporterer om kontroll på stedet like etter klokken 21, og at festen går sin gang.

– Motbydelig

– At Equinor inviterer for å feire den ødeleggelse de gjør seg skyldige i, er motbydelig, sier Thunberg i en uttalelse formidlet av XR.

Equinor advarte gjestene sine om demonstrantene og skrev de hadde iverksatt sikkerhetstiltak.

– Vis demonstrantene respekt og unngå å gå inn i unødvendige diskusjoner, var blant rådene selskapet ga til de inviterte. Sørvest politidistrikt kommer til å ha folk til stede under festen.

– Så er det ytringsfrihet i Norge, og alle skal få si sin mening, men det er vår jobb å ivareta sikkerheten til gjestene, sa pressetalsperson for Equinor Ellen Maria Skjelsbæk til Aftenbladet i forkant av arrangementet.