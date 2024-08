Forskningsrådet støtter norske bedrifter med 102 millioner

– Norge trenger et næringsliv som forsker mer. Derfor bruker vi penger på at flere kan ta doktorgrad i bedriften de er ansatt i. Det gir bedriftene et konkurransefortrinn og bidrar til nye løsninger og nye arbeidsplasser. Nå setter vi KI-milliarden ut i livet, og finansierer en rekke doktorgradsløp som skal utvikle konkrete løsninger for bruk av kunstig intelligens i næringslivet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) i en pressemelding fra regjeringen.

I tillegg til utvikling av kunstig intelligens støttes prosjekter som kartlegger sårbar natur i arktiske områder eller som ser på rehabiliteringstiltak i spesialisthelsetjenesten.

14 prosjekter i Oslo får støtte og åtte i Akershus. Trøndelag, Troms og Vestland mottar støtter til fire prosjekter hver. Agder, Buskerud, Rogaland og Innlandet får midler til tre prosjekter hver. Møre og Romsdal har to prosjekter på lista, Nordland har ett, mens ingen av prosjektmidlene tilfaller Finnmark, Telemark, Østfold eller Vestfold.

(NTB)