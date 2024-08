Houthiene tillater berging av skadet tankskip i Rødehavet

Gresk-flaggede Sounion ble truffet utenfor havnebyen Hodeida i Jemen i forrige uke. Da oppsto det brann om bord, og mannskapet må evakueres.

Houthiene er støttet av Iran, som onsdag i FN sa at gruppa har gått med på å la skipet berges.

– Flere land har tatt kontakt for å be Ansarullah om en midlertidig våpenhvile slik at slepebåter og redningsfartøy kan entre hendelsesområdet, sa Irans FN-utsending. Ansarullah er et alternativt navn på houthiene.

Frykt for miljøkatastrofe

Det har vært frykt for en stor miljøkatastrofe, da skipet er lastet med en million fat råolje. Om det skulle lekke ut, vil det være en av de største oljelekkasjene fra et enkeltskip i historien, noe som kan få katastrofale følger for økosystemene og fiskeriet i regionen.

USAs forsvarsdepartement meldte onsdag at skipet stadig sto i brann, og at det kunne lekke olje, og en ikke navngitt amerikansk tjenesteperson sier til Reuters at det er en lekkasje fra skipet, men at det ikke er kjent hva som lekker.

Onsdag sier imidlertid EUs oppdrag i Rødehavet, Aspides, at det ikke er oljesøl i vannet nær skipet. Aspides melder videre at Sounion er ankret opp, og at det ikke driver rundt.

Allerede har houthiene senket to skip. I mars ble lasteskipet Rubymar senket med 21.000 tonn kunstgjødsel om bord, og i juni sank tørrlastskipet Tutor etter et annet angrep.

Alvorlig angrep

Den jemenittiske Houthi-militsen har stått bak flere lignende angrep i Rødehavet siden krigen mellom Israel og Hamas startet i oktober, men angrepet på Sounion omtales som et av de mest alvorlige på flere uker.

I en tidligere uttalelse har houthiene sagt at Sounion tilhører «et selskap som har bånd til den israelske fienden», og at det ble «nøyaktig og direkte truffet» av droner og raketter.

Houthiene sier angrepene vil fortsette inntil Israel stanser angrepene mot Gazastripen.

(NTB)