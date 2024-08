Xi Jinping: – Målet om et stabilt samarbeid med USA er ikke endret

USA har sendt landets nasjonale sikkerhetsrådgiver, Jake Sullivan, til den kinesiske hovedstaden. Gjennom uken har han hatt møter med flere høytstående politikere i Kina. Torsdag kulminerte oppholdet da han møtte den kinesiske presidenten.

Der fortalte Xi Jinping at de kinesiske myndighetene fortsatt er innstilt på et godt forhold til Washington.

– Kinas forpliktelse overfor målet om en stabil, sunn og bærekraftig utvikling av relasjonene til USA har ikke endret seg, sa presidenten ifølge statlige medier.

– Vi håper USA vil jobbe med Kina for å møte hverandre på midten, la han til.

Planlegger samtale med Biden

Under møtet i Beijing har det blitt klart at USAs president Joe Biden og Xi Jinping planlegger å ha en telefonsamtale i nær framtid. Biden har selv sagt at han ser fram til samtalen, forteller Sullivan.

– President Biden er forpliktet til å håndtere forholdet til Kina på en ansvarlig måte, for å forsikre at konkurranse ikke utvikler seg til konflikt eller konfrontasjon, sier sikkerhetsrådgiveren.

Advarsel

Men det har ikke bare vært vennskapelig tone under oppholdet. Kina har kommet med en klar Taiwan-advarsel under det amerikanske besøket.

Den kinesiske forsvarstoppen Zhang Youxia krever at USA stanser sitt militære samarbeid med Taiwan.

– Kina krever at USA stanser militærsamarbeidet med Taiwan, stanser å forsyne Taiwan med våpen og stopper å spre det falske narrativet om Taiwan, sa han under et møte med Sullivan.

Onsdag ble samtalene beskrevet som «oppriktige, vesentlige og konstruktive».

Under møtet mellom Sullivan og den kinesiske utenriksministeren Wang Yi var sistnevnte tydelig på viktigheten av gjensidig respekt.

– Nøkkelen til en myk utvikling i forholdet mellom Kina og USA ligger i å behandle hverandre som likemenn, sa Wang til Sullivan, ifølge CCTV.